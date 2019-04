Terra Incognita, sabato 6 aprile c’è Mario Cucinella

Sabato 6 aprile alle ore 11 al Teatro Magnani proseguono gli appuntamenti di Terra Incognita con l’incontro “ARCIPELAGO URBANO: IL FUTURO DELLA CITTÀ”.

Le città sono allo snodo del futuro, nel momento in cui oltre metà della popolazione mondiale vive ormai nei centri urbani. Ma sono arcipelaghi: tanti brani di comunità emergenti, non sempre connessi. Ruolo dell’urbanista e in generale delle policies pubbliche è trovare la chiave di connessione e rendere la città sempre più bella, resiliente e sostenibile.



Protagonista dell’incontro sarà Mario Cucinella. Architetto, designer e accademico italiano.

Nel 2009 ha vinto il premio MIPIM (Marché International des Professionnels d’Immobilier) nella categoria green building con il Centre for Sustainable Energy Technologies (CSET). Due anni dopo, nel 2011 vince di nuovo il prestigioso premio nella stessa categoria con la sede centrale italiana della 3M. Nel 2017 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali lo ha incaricato della curatela del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura 2018, che Cucinella ha intitolato Arcipelago Italia.

Nel 2014 ha collaborato con Renzo Piano al progetto G124 per il recupero delle periferie in Italia. Nel 2012, fonda Building Green Futures, un’organizzazione no-profit con l’obiettivo di diffondere un’architettura che garantisca dignità, qualità e performance nel rispetto dell’ambiente nei paesi in via di sviluppo. Tra le sue realizzazioni più significative: il Centre for Sustainable Energy Technologies (CSET) di Ningbo, la sede della società 3M a Milano, il progetto per l’Agenzia regionale per l’Ambiente (ARPA) a Ferrara; il Nido d’infanzia di Guastalla, ispirato al ventre della balena di Pinocchio, e il Polo Universitario ad Aosta, l’edificio One Airport Square ad Accra, la nuova sede delle Poste e Telecomunicazioni ARPT di Algeri, il Centro Universitario Ospedaliero sempre ad Algeri, il Polo Chirurgico per l’Ospedale San Raffaele di Milano.



Sempre sabato 6, dalle 15.00 alle 16.30 al Centro Culturale San Giorgio si parlerà di “BENI COMUNI, PAESAGGIO E MERCATO”

Interverranno:



LEONARDO BECCHETTI (Ordinario di economia politica Università Roma Tor Vergata)

Next: il mercato siamo noi

FRANCESCO FULVI (Architetto, Segretario Manifattura Urbana)

Coltiviamo paesaggi: il territorio amico

DIMITRI TARTARI (Responsabile Agenda Digitale Regione Emilia Romagna)

Agenda digitale: un percorso di comunita’

DANIELA CIAFFI (Sociologa urbana e vicepresidente Labsus, Laboratorio Sussidiarietà)

Amministrazione condivisa dei beni comuni



Coordinatore

SERGIO DURETTI (Direttore Welfare Digitale Lepida SPA)