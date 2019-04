Dal 3 al 5 maggio l’appuntamento da non perdere è con “Aspettando… #BorgoFood”

Il tema dell’origine contraddistinguerà Aspettando Borgofood, per offrire ai visitatori un momento di approfondimento e conoscenza dei prodotti, e della loro origine, frutto dell’intelligenza e dell’artigianalità dell’uomo.

Fidenza è la zona che avrà la più alta produzione di Parmigiano Reggiano DOP. Un primato che occorre valorizzare in maniera consapevole. Anche qui torna il tema dell’origine, con il ruolo importante che l’intera filiera svolge ma soprattutto il mestiere del casaro, fondamentale per l’eccellenza di questo formaggio.

In Piazza Garibaldi troveranno spazio tutti i produttori presenti sul territorio, con una serie di microeventi che raccontano il Parmigiano Reggiano: almeno quattro appuntamenti, due al sabato e due alla domenica dove si parlerà di: stagionature, food cost per la ristorazione, come scegliere il Parmigiano Reggiano allo scaffale di un negozio, come conservarlo ecc…

Oltre agli stand espositivi delle produzioni tipiche italiane e agli spazi del Parmigiano Reggiano in piazza Garibaldi, Aspettando Borgofood ospita i pescatori dell’Adriatico protagonisti di tre serate di incontri. La manifestazione “Tra il Cielo e il Mare. Incontriamoci con i pescatori”, è organizzata dall’Associazione “Tra il cielo e il mare” come un’occasione di confronto con i pescatori delle Marinerie della costa romagnola – un mestiere antichissimo reso ancora più duro dalla crisi economica – e di riflessione sulle opportunità e problematiche del settore ittico ma anche un punto di informazione per avere risposte da professionisti del settore su come fare una spesa di pesce più consapevole.

Inoltre ci sarà un’area interamente dedicata allo street food, con cibi internazionali sempre legati a origine e territori.